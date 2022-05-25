Цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг

В Украине уже неделю наблюдается дефицит поваренной каменной соли. После остановки крупнейшего предприятия по соледобыче "Артемсоль" украинцы в панике начали скупать соль в магазинах, и ритейлеры резко подняли цены на продукт в несколько раз.

Цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг: где можно купить остатки по приемлемой цене

На сегодняшний день килограмм соли в некоторых супермаркетах Львова стоит 95 грн/кг. В Киеве на рынке 1,5 кг соли в некоторых местах еще можно купить за 40 грн, а в несетевых магазинах – за 70 грн.

Еще неделю назад соль можно было купить за 10-15 грн/кг. Однако, после того как добыча соли на заводе "Артемсоль" (Донецкая область) остановилась, продукт стал дефицитом. На сервисе объявлений OLX.ua один из пользователей предложил продать килограмм соли за 15 тысяч гривен, или обменять ее на квартиру в Киеве. Это при том, что на прилавках достаточно польской соли, а также йодированной, гималайской и других видов.

Цены на соль в Украине подскочили до 95 грн/кг: где можно купить остатки по приемлемой цене

В крупных торговых сетях Сильпо, АТБ-маркет и Metro еще можно найти остатки соли. Покупателей заверили, что будут перекрывать дефицит соли из "Артемсоль" импортной продукцией. Ритейлеры уверяют, что перебои с солью – временное явление, так как необходимо наладить новые логистические цепочки для импорта. Да, цены повысятся, но дефицита соли в Украине не должно быть.

Кроме "Артемсоль" в Украине есть еще один производитель соли – Дрогобыческая солеварня, где добывают продукт методом выпаривания.

Ранее сообщалось, как изменились цены на молочные продукты во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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