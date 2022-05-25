Пенсия в Украине: какой период деньги хранятся на Укрпочте

Пенсионеры, которые получают выплаты через Укрпочту, но не могут из-за войны получить деньги, смогут забрать их в течение трех лет. Об этом заявила начальница главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Украинцам рассказали, в какие сроки нужно успеть забрать вовремя не полученную пенсию через Укрпочту

В первую очередь это касается пенсионеров из оккупированных территорий. Их деньги никуда не исчезнут и будут накапливаться.

Укрпочта ежемесячно формирует списки пенсионеров, которые по той или иной причине не получили свои выплаты. Деньги суммируются на счету, и пенсионеры смогут их забрать в любое доступное для них время в течение шести месяцев.

Если пенсионер не получил деньги в текущем месяце, они засчитываются еще на следующий месяц. Это значит, что каждый следующий месяц гражданин может получить всю пенсию за предыдущие месяцы.

Украинцам рассказали, в какие сроки нужно успеть забрать вовремя не полученную пенсию через Укрпочту

Если человек не смог прийти за своими деньгами в течении шести месяцев, то они еще в течении полугода будут доступны в ПФУ.

Если прошло больше года, а за пенсией никто не пришел, она остается, но будет выплачиваться по другому механизму. Сначала выплатят пенсию, накопившуюся за год одной суммой, а остаток будут возвращать в течение нескольких месяцев вместе с выплатой текущей пенсии. Через три года, если пенсию не забрать, но она спишется.

Обращаться за своей накопленной пенсией нужно в сервисный центр Пенсионного Фонда.

Ранее сообщалось, как по-новому будут выплачивать пенсии военным пенсионерам в Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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