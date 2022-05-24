Спрос на вторичную недвижимость упал. Что происходит с ценами

Спрос на покупку квартир упал на всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90?100%. Об этом говорится в данных Flatfy (проект ЛУН).

Спрос на вторичную недвижимость упал. Что происходит с ценами
Фото: biz.censor.net

Что происходит на рынке

Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%.

Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали на минус 33%.

Показатель предложения вторичного жилья упал меньше в Днепропетровской области — минус 2%, Киевской области — минус 25% и Закарпатской области — минус 26%.

Больше уменьшилось предложение в Кировоградской области — минус 92%, в Житомирской области — минус 86%, в Николаевской области — минус 85%.

Аналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине. Больше всего он упал на востоке и юге Украины: на минус 100% в Херсонской области, на минус 94% в Николаевской области, на минус 91% в Харьковской области, на минус 86% — в Одесской и Запорожской областях.

Как писал ранее «Минфин», из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье.

По статистике Olx Недвижимость, если еще за день до начала войны арендой интересовались 1,6 млн раз, то сейчас это число выросло до 2,7 млн. Самый популярный запрос — квартира (около 2,3 млн запросов).

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