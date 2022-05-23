Недвижимость в Германии: за сколько украинцы могут купить квартиру в новостройке

В Германию с начала войны выехало более 200 тысяч украинских беженцев. Многие из них уже устроились на работу и рассматривают вариант остаться в стране после войны. Основной вопрос, который беспокоит многих людей, - это жилье. Если речь идет не только об аренде квартир, но и о покупке, то цены в Германии на новое жилье в разы выше, чем в Украине.

Стоимость квартир в стране формируется, исходя из таких критериев: расположение жилья, площадь, качество ремонта, количество комнат и т.д. Приобрести квартиру в Берлине можно по цене от 151,5 тыс. евро до 5,6 млн евро (4,9-184,8 млн. грн).

По данным сайта ew-realestate.de, 1-комнатную квартиру в центре западного Берлина общей площадью 27,76 кв. м можно приобрести за 259,5 тыс. евро, или 8,5 млн грн.

Стоимость 2-комнатной квартиры в Берлине в районе Лихтенраде с общей площадью в 56,95 м кв. будет стоить 306,5 тыс. евро или 10,1 млн грн.

Трехкомнатную квартиру в Берлине в новом районе общей площадью 97,54 кв. м дешевле 757,5 тыс. евро или 24,9 млн грн вы не купите.

Если вы хотите снимать жилье в новостройке, то следует рассчитывать, что однокомнатная квартира в центре Берлина либо любого другого большого города обойдется в 800-1000 евро в месяц. Квартира в пригороде, либо в небольшом городке будет стоить от 500 евро в месяц.