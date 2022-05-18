Биткоин и Ethereum подешевели на 60%

Курс криптовалют стремительно идет вниз. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время биткоин и Ethereum ждет крах. На это указывает анализ графиков курса финансиста Питера Шиффа.

Согласно данным Chart Watcher 22V, "эфир" может упасть еще на 80%, вслед за биткоином.

Питер Шифф, гендиректор компании Euro Pacific Capital, указал на своем графике, отражающем скачки курса биткоина, "двойную вершину" и пики, которые он назвал "голова и плечи". Шифф полагает, что такое сочетание говорит о том, что биткоин ждет падение с сегодняшних $30,6 тыс. до $8 тыс.

Другой аналитик, Джон Рок, работающий в компании 22V Research, отметил, что курс Ethereum упал примерно на 60% по сравнению с ноябрьским рекордом. По его словам, это еще не конец, и Ethereum может в будущем просесть еще на 80%. Таким образом, его минимальная цена составит около $420, хотя сейчас криптовалюта торгуется на уровне $2 тыс.

Многие инвесторы, вложившиеся в биткоин, потеряли деньги из-за обрушения курса. С ноября 2021 по май 2022 года курс биткоина просел на 55%. На сегодняшний день курс биткоина упал до $27 000, Ethereum торгуется ниже $2200.

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