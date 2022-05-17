Шмигаль провел совещание с представителями АЗС: что стороны сказали друг другу

Представителями топливного бизнеса передали правительству предложения, а правительство предупредило об ответственности за злоупотребление в соответствии с военным временем, информирует ZN.ua.

Шмигаль провел совещание с представителями АЗС: что стороны сказали друг другу

17 мая под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля прошла онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим. Об этом сообщает Правительственный портал.

Новости от власти, прозвучавшие во время совещания, выглядели следующим образом:

  • Денис Шмыгаль сообщил, что лично имел переговоры по либерализации логистических путей и с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
  • Евросоюз ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности». Об этом также сообщил Шмыгаль. Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.
  • Кабмин ведет переговоры и о других путях поставки, чтобы расширить логистические возможности. Какие пути рассматриваются, пока неизвестно.
  • Власти готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет.
  • Автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей – это информация от Государственной пограничной службы.
  • Количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.
  • Правительство видит главной задачей, чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по словам Шмыгаля, государство будет реагировать в соответствии с военным временем.

Представители топливного бизнеса, если исходить из правительственного сообщения, в целом замечаний не имели. В ходе совещания с их стороны прозвучали следующие тезисы:

  • Участники рынка констатировали, что задержек в прохождении границы нет.
  • Представители топливного бизнеса отметили высокий уровень кооперации с Правительством и отметили важность совместной коммуникации относительно ситуации, которая сейчас происходит на рынке.
    «То, каким образом работает правительственная команда, «Укрзалізниця», разные органы власти даже не снились многим странам. Некоторые вещи, которые в Украине делаются за один день, другие могут делать за неделю-месяц», — отметил директор ВОГ Холдинг Андрей Пивоварский.

По итогам совещания участники рынка предоставили правительству определенные советы, которые в Кабмине не раскрывают. Известно только, что:

  • Полученные в ходе совещания предложения. будут обсуждены членами правительства. Работает оперативный штаб, в который в частности входят Минэнергетики и Мининфраструктуры.
  • По итогам встречи Премьер-министр дал задачу Министерству экономики совместно с Министерством энергетики и профильной ассоциацией наработать предложения по преодолению кризиса на рынке нефтепродуктов и устранению дефицита топлива.


Лия Ильченко, ZN.ua

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