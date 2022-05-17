Шмигаль провел совещание с представителями АЗС: что стороны сказали друг другу
Представителями топливного бизнеса передали правительству предложения, а правительство предупредило об ответственности за злоупотребление в соответствии с военным временем, информирует
17 мая под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля прошла онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим. Об этом сообщает
Новости от власти, прозвучавшие во время совещания, выглядели следующим образом:
- Денис Шмыгаль сообщил, что лично имел переговоры по либерализации логистических путей и с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
- Евросоюз ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности». Об этом также сообщил Шмыгаль. Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.
- Кабмин ведет переговоры и о других путях поставки, чтобы расширить логистические возможности. Какие пути рассматриваются, пока неизвестно.
- Власти готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет.
- Автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей – это информация от Государственной пограничной службы.
- Количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.
- Правительство видит главной задачей, чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по словам Шмыгаля, государство будет реагировать в соответствии с военным временем.
Представители топливного бизнеса, если исходить из правительственного сообщения, в целом замечаний не имели. В ходе совещания с их стороны прозвучали следующие тезисы:
- Участники рынка констатировали, что задержек в прохождении границы нет.
- Представители топливного бизнеса отметили высокий уровень кооперации с Правительством и отметили важность совместной коммуникации относительно ситуации, которая сейчас происходит на рынке.
«То, каким образом работает правительственная команда, «Укрзалізниця», разные органы власти даже не снились многим странам. Некоторые вещи, которые в Украине делаются за один день, другие могут делать за неделю-месяц», — отметил директор ВОГ Холдинг Андрей Пивоварский.
По итогам совещания участники рынка предоставили правительству определенные советы, которые в Кабмине не раскрывают. Известно только, что:
- Полученные в ходе совещания предложения. будут обсуждены членами правительства. Работает оперативный штаб, в который в частности входят Минэнергетики и Мининфраструктуры.
- По итогам встречи Премьер-министр дал задачу Министерству экономики совместно с Министерством энергетики и профильной ассоциацией наработать предложения по преодолению кризиса на рынке нефтепродуктов и устранению дефицита топлива.