Шмигаль провел совещание с представителями АЗС: что стороны сказали друг другу

17 мая под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля прошла онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим. Об этом сообщает Правительственный портал .

Новости от власти, прозвучавшие во время совещания, выглядели следующим образом:

Денис Шмыгаль сообщил, что лично имел переговоры по либерализации логистических путей и с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Евросоюз ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности». Об этом также сообщил Шмыгаль. Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.

Об этом также сообщил Шмыгаль. Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Кабмин ведет переговоры и о других путях поставки , чтобы расширить логистические возможности. Какие пути рассматриваются, пока неизвестно.

, чтобы расширить логистические возможности. Какие пути рассматриваются, пока неизвестно. Власти готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет .

. Автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей – это информация от Государственной пограничной службы.

– это информация от Государственной пограничной службы. Количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

по сравнению с началом мая. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Правительство видит главной задачей, чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по словам Шмыгаля, государство будет реагировать в соответствии с военным временем.

Представители топливного бизнеса, если исходить из правительственного сообщения, в целом замечаний не имели. В ходе совещания с их стороны прозвучали следующие тезисы:

Участники рынка констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

Представители топливного бизнеса отметили высокий уровень кооперации с Правительством и отметили важность совместной коммуникации относительно ситуации, которая сейчас происходит на рынке.

«То, каким образом работает правительственная команда, «Укрзалізниця», разные органы власти даже не снились многим странам. Некоторые вещи, которые в Украине делаются за один день, другие могут делать за неделю-месяц», — отметил директор ВОГ Холдинг Андрей Пивоварский.

По итогам совещания участники рынка предоставили правительству определенные советы, которые в Кабмине не раскрывают. Известно только, что: