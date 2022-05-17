Война коррупции не помеха: на Одесской таможне затягивают растаможку товаров и требуют взятки

После того, как на время военного положения были отменены таможенные платежи, таможенники Одесской таможни вспомнили давний способ зарабатывать - намеренно затягивают оформление, намекая, что с ними нужно договориться. При этом с импортеров требуют $500-1000 за контейнер. Об этом рассказала компания "Авиа Карго", отказавшаяся платить, пишет издание Бизнес цензор.

Один из руководителей компании пояснил: “Руководитель Одесской таможни Заколодяжный дал команду начальнику поста "Евротерминал" Дмитрию Дзенвалюк держать наши контейнеры максимально долго и делать 100% осмотров с сортировкой товара по артикулам, а некоторые декларации имели от 100 до 200 артикулов. После написания акта осмотра (занимающего от 2 до 6 дней) – таможенники направили запрос в отдел тарифов. После прохождения всех этапов приходилось отзывать поданную ранее декларацию и подавать заново согласно акту ухода. Все это растягивалось на многие дни. В качестве альтернативы упрощению процесса таможенного оформления, Дзенвалюк предложил платить взятку в размере $1000 за контейнер с обувью и $500 за контейнер с другим товаром. Мы отказались».

Кончилось тем, что весь груз был уничтожен ударом роSSийской ракеты.

Это только одна история, ведь эта коррумпированная схема работает и на западных таможнях, через которые в Украину попадают грузы с гуманитарной помощью. С импортеров – собирают сотни долларов за машину, контейнер и т.д.

Многочисленные жалобы импортеров остаются без ответа и результатов, ведь одни и те же люди требуют взятки и принимают жалобы от тех, кто не хочет их давать.