Война коррупции не помеха: на Одесской таможне затягивают растаможку товаров и требуют взятки

Сигналы о нарушениях на Одесской таможне игнорируются руководством Таможенной службы в Киеве, информирует ZN.ua.

Война коррупции не помеха: на Одесской таможне затягивают растаможку товаров и требуют взятки
© Главком

После того, как на время военного положения были отменены таможенные платежи, таможенники Одесской таможни вспомнили давний способ зарабатывать - намеренно затягивают оформление, намекая, что с ними нужно договориться. При этом с импортеров требуют $500-1000 за контейнер. Об этом рассказала компания "Авиа Карго", отказавшаяся платить, пишет издание Бизнес цензор.

Один из руководителей компании пояснил: “Руководитель Одесской таможни Заколодяжный дал команду начальнику поста "Евротерминал" Дмитрию Дзенвалюк держать наши контейнеры максимально долго и делать 100% осмотров с сортировкой товара по артикулам, а некоторые декларации имели от 100 до 200 артикулов. После написания акта осмотра (занимающего от 2 до 6 дней) – таможенники направили запрос в отдел тарифов. После прохождения всех этапов приходилось отзывать поданную ранее декларацию и подавать заново согласно акту ухода. Все это растягивалось на многие дни. В качестве альтернативы упрощению процесса таможенного оформления, Дзенвалюк предложил платить взятку в размере $1000 за контейнер с обувью и $500 за контейнер с другим товаром. Мы отказались».

Кончилось тем, что весь груз был уничтожен ударом роSSийской ракеты.

Это только одна история, ведь эта коррумпированная схема работает и на западных таможнях, через которые в Украину попадают грузы с гуманитарной помощью. С импортеров – собирают сотни долларов за машину, контейнер и т.д.

Многочисленные жалобы импортеров остаются без ответа и результатов, ведь одни и те же люди требуют взятки и принимают жалобы от тех, кто не хочет их давать.

В случае "Авиа Карго" жалобы принимал руководитель таможни Заколодяжный, который и отдавал приказ на искусственное затягивание растаможки. Сигналы о нарушении на Одесской таможне игнорируются руководством Таможенной службы в Киеве.


Середа Елена, ZN.ua

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