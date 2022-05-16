Отскок на фондовом рынке — это «медвежье ралли», акции продолжат падать — Morgan Stanley

Теперешний отскок на американском фондовом рынке — это «медвежье ралли», и акции ждет дальнейшее падение, считают аналитики Morgan Stanley, передает Bloomberg.

«Теперь, когда оценки более привлекательны, фондовые рынки „перепроданы“, а ставка потенциально стабилизируется на уровне ниже 3%, на рынке акций, похоже, началось медвежье ралли. Мы уверены, что после этого цены опустятся еще ниже», — утверждает команда стратегов банка под руководством Майкла Уилсона в записке для клиентов.

Фальшивое восстановление?

В пятницу, 13 мая, индекс S&P 500 начал расти. Несмотря на это, эталонный индекс закончил неделю ниже, чем начал. Это уже шестая неделя потерь — самая длинная череда «красных» недель с 2011 года.

Хотя некоторые стратеги считают, что распродажа акций достигла дна, Уилсон продолжает быть одним из самых громких медведей. По его словам, замедление макроэкономических индикаторов и корпоративных показателей до сих пор не полностью учтено в цену S&P 500.

Стратег ожидает, что индекс опустится до 3400 пунктов, на 16% ниже своего нынешнего уровня, и вырастет до 3900 до следующей весны. При этом он предупреждает, что волатильность на рынке акций продолжится.

Уилсон подтвердил свою оценку «покупать» для акций компаний так называемых «защитных секторов»: здравоохранения, коммунальных услуг и недвижимости. Секторы неосновных потребительских продуктов и техники он считает переоцененными.

Аналитик также предупреждает, что риск рецессии существенно повысился, хотя он не считает его неизбежным.

Goldman Sachs соглашается

Его пессимизм разделяют стратеги Goldman Sachs Group во главе с Дэвидом Костином. 13 мая они снизили целевой показатель S&P 500 на конец года до 4300 из 4700 пунктов из-за более высоких процентных ставок и медленного экономического роста.

Их базовый прогноз ожидает, что рецессии в США удастся избежать, а отношение цены к прибыли S&P 500 сохранится на уровне около 17. Если же рецессия все же наступит, индекс упадет на 11% до 3600, а отношение упадет до 15, предупреждает банк.

Обвал рынка

Федеральная резервная система США 4 мая повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25?0,5% до 0,75?1% годовых. Глава центробанка Джером Пауэлл заявил, что инфляция растет слишком быстро, но добавил, что не планирует поднимать ставку более чем на 0,5 п.п. за раз.