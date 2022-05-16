Хорватия перейдет на евро

Хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте. Таким образом, уже в следующем году Хорватия станет двадцатой страной еврозоны. Об этом пишет ЭП со ссылкой на aktuality .

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Правительство Хорватии уверено, что введение евро станет положительным шагом для страны. Там утверждают, что это позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.

Согласно закону, Хорватия станет пересчитывать цены на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют будет длиться весь год.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что глава Нацбанка страны подчеркнул, что Хорватия отвечает критериям перехода на евро еще с 2016 года, однако пандемия усложнила поддержку фискальных показателей.