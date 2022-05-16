Хорватия перейдет на евро
Хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте. Таким образом, уже в следующем году Хорватия станет двадцатой страной еврозоны. Об этом
Правительство Хорватии уверено, что введение евро станет положительным шагом для страны. Там утверждают, что это позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.
Согласно закону, Хорватия станет пересчитывать цены на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют будет длиться весь год.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что глава Нацбанка страны подчеркнул, что Хорватия отвечает критериям перехода на евро еще с 2016 года, однако пандемия усложнила поддержку фискальных показателей.