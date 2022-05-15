В РоSSии рекордно увеличилось воровство продуктов в магазинах

В РоSSии в феврале-апреле в магазинах увеличилось число краж. При этом чаще всего воруют продукты питания, а именно кондитерские изделия и колбасу. Трендом стали и хищения на кассах самообслуживания. Об этом сообщили аналитики разработчика системы распознавания лиц NTechLab, передают росСМИ.

Отмечается, что за три месяца в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее.

Причем в продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. руб., что на 25% больше, чем годом ранее.

Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, констатирует NTechLab.

«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — подтверждает управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов. В его сети чаще всего пытаются похитить продукцию дорогих западных брендов: «видимо, раз уж рисковать, то рисковать по полной».