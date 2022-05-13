Милованов рассказал, как Нацинвестфонд будет управлять изъятыми у россиян активами

Госпредприятие «Нацинвестфонд», которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности РоSSии и ее резидентов, пока не работает. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы предприятия Тимофей Милованов во время конференции «Мои финансы во время войны».

Милованов рассказал, как Нацинвестфонд будет управлять изъятыми у россиян активами
Фото: forbes.ua

По словам Милованова, Нацинвестфонд был создан до войны, чтобы привлекать прямые инвестиции. Но началась война, и фонд так и не заработал.

«Это нормальный инструмент, созданный для того, чтобы туда заводить другие активы. Моя роль будет зависеть от решения, которое примет Кабмин. Если Кабмин скажет „иди работай“, я буду работать. Если же Кабмин скажет, что видит другой наблюдательный совет или другое руководство, это будет так…», — рассказал Милованов.

Как будет работать Нацинвестфонд

Глава предприятия рассказал, как Нацинвестфонд будет работать в дальнейшем.

Первый этап — это передача права собственности и установление контроля над принудительно изъятыми русскими активами.

Для этого нужно будет сначала идентифицировать их настоящих владельцев.

«Как и в Украине, не все всегда в „белой“ зоне. Иногда оно (имущество — ред.) в серой зоне, иногда оформлено не совсем чисто, не на тех людей. Иногда там есть сложные структурные механизмы — якобы роSSийский владелец, но это оффшорная компания, у которой австралийские, или австрийские, или немецкие владельцы», — объяснил и.о. Нацинвестфонда.

Второй этап — разработка стратегии управления изъятыми активами. Ими будут управлять по той же схеме, как сейчас управляют госкомпаниями. Будут наблюдательные советы, стратегии и т. д.

«То есть министерства будут предоставлять политики, а фонд эти политики будет внедрять в юридической плоскости», — говорит Милованов.

Что такое Нацинвестфонд

Напомним, что правительство определило, что госпредприятию «Нацинвестфонд» будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности РоSSии и ее резидентов.

Предприятие будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем.

На заседании 14 апреля 2021 года чиновники проголосовали за назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП «Национальный фонд инвестиций Украины».

Сам Милованов сказал, что узнал о своем назначении из новостей в СМИ.

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