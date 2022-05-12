"Приват24" дал сбой: почему украинцы не могут зайти в приложение

Приват24 сегодня работает с ошибками. Украинцы массово пожаловались на сбой в функционировании популярного приложения. Многим из них не удалось авторизоваться в системе.

Сбой в “Приват24“: почему украинцы не могут зайти в популярное приложение

Клиенты ПриватБанка в соцсетях обсуждают сбой в работе приложения. Наши соотечественники тщетно пытались воспользоваться услугами в режиме онлайн с помощью мобильного устройства. Многие увидели неприятное сообщение следующего содержания: "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операции позже".

Сотрудники банка ответили на вопросы взволнованных жителей Украины. Они подчеркнули, что ситуация под контролем.

"Есть проблема с входом "Приват24" – исправляем, подождите немного", - указали сотрудники контакт-центра.

Сбой в “Приват24“: почему украинцы не могут зайти в популярное приложение

Напомним, сбои в работе ПриватБанка часто фиксировали в марте-апреля 2022 года. Украинцев беспокоила сохранность средств на их счетах.

Последний крупный системный сбой банке случился 23 апреля в онлайн-приложении и банкоматах. Также возникали проблемы с оплатой картами через торговые терминалы.

С 1 июня ПриватБанк и другие крупные банки отменят кредитные каникулы. Новые условия находятся на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк начал выплачивать украинским переселенцам 6660 гривен. Узнай, что нужно для получения выплаты.


Ловіцька Леся, Тудей

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