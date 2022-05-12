"Приват24" дал сбой: почему украинцы не могут зайти в приложение

Приват24 сегодня работает с ошибками. Украинцы массово пожаловались на сбой в функционировании популярного приложения. Многим из них не удалось авторизоваться в системе.

Клиенты ПриватБанка в соцсетях обсуждают сбой в работе приложения. Наши соотечественники тщетно пытались воспользоваться услугами в режиме онлайн с помощью мобильного устройства. Многие увидели неприятное сообщение следующего содержания: "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операции позже".

Сотрудники банка ответили на вопросы взволнованных жителей Украины. Они подчеркнули, что ситуация под контролем.

"Есть проблема с входом "Приват24" – исправляем, подождите немного", - указали сотрудники контакт-центра.

Напомним, сбои в работе ПриватБанка часто фиксировали в марте-апреля 2022 года. Украинцев беспокоила сохранность средств на их счетах.

Последний крупный системный сбой банке случился 23 апреля в онлайн-приложении и банкоматах. Также возникали проблемы с оплатой картами через торговые терминалы.

С 1 июня ПриватБанк и другие крупные банки отменят кредитные каникулы. Новые условия находятся на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк начал выплачивать украинским переселенцам 6660 гривен. Узнай, что нужно для получения выплаты.