ЕС разрешил Украине экспортировать свинину и говядину через свои порты

Европейская комиссия, страны-члены ЕС и Украина согласовали порядок экспорта украинской свинины и говядины через территорию и порты Евросоюза . Это должно стать весомым шагом поддержки украинской экономики на фоне критического обвала уровня украинского экспорта. Транзитным пунктом выбран румынский пункт пропуска Исачеа-Орловка. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Из-за войны РоSSии против Украины наше государство не имеет доступа к традиционным путям экспорта своей продукции. Раньше такие товары отправлялись через украинские порты. Новые условия заставили власти искать новые варианты ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС .

Так, стороны согласовали осуществление транзита мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок BF (в соответствии с пунктом 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020/429).

«Поскольку Украина не авторизована на экспорт этих видов товаров в ЕС в части прохождения аудита страны по здоровью животных, в качестве исключения на время военного положения и деблокады украинских портов, разрешен транзит исключительно через порты Румынии», — отметили в Минагрополитике.

При этом грузы должны отвечать следующим требованиям:

сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортером (страной-назначением);

транспортироваться в закрытых контейнерах из мощностей происхождения в страну-импортер (страну-назначение);

оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путем заполнения первой Части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;

– TRACES NT; ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.