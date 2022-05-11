ЕС разрешил Украине экспортировать свинину и говядину через свои порты

Европейский союз согласовал пункт пропуска сырья и назначил для экспорта порты Румынии, информирует ZN.ua.

ЕС разрешил Украине экспортировать свинину и говядину через свои порты
© atmagro.ru

Европейская комиссия, страны-члены ЕС и Украина согласовали порядок экспорта украинской свинины и говядины через территорию и порты Евросоюза. Это должно стать весомым шагом поддержки украинской экономики на фоне критического обвала уровня украинского экспорта. Транзитным пунктом выбран румынский пункт пропуска Исачеа-Орловка. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Из-за войны РоSSии против Украины наше государство не имеет доступа к традиционным путям экспорта своей продукции. Раньше такие товары отправлялись через украинские порты. Новые условия заставили власти искать новые варианты ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС.

Так, стороны согласовали осуществление транзита мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок BF (в соответствии с пунктом 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020/429).

«Поскольку Украина не авторизована на экспорт этих видов товаров в ЕС в части прохождения аудита страны по здоровью животных, в качестве исключения на время военного положения и деблокады украинских портов, разрешен транзит исключительно через порты Румынии», — отметили в Минагрополитике.

При этом грузы должны отвечать следующим требованиям:

  • сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортером (страной-назначением);
  • транспортироваться в закрытых контейнерах из мощностей происхождения в страну-импортер (страну-назначение);
  • оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путем заполнения первой Части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;
  • ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.

На время военного положения к основным прилагаются также временные пункты пропуска (для Польши — Шегени, для Румынии — Ордовка и Вадул-Сирет).


Дубенко Вадим, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Блок рекламы


Похожие новости
Цены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питанияЦены в Украине выросли: насколько подорожали продукты питания
Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникамВсемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникам
В Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплатуВ Украине анонсировали налоги на пособие беженцев: как избежать штрафа за неуплату
В Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - ШурмаВ Украине будет открываться больше АЗС для продажи топлива, которого доставляют достаточно, - Шурма
Яблоки в Украине подешевелиЯблоки в Украине подешевели
В Украине подорожали квартиры: что и как поменялосьВ Украине подорожали квартиры: что и как поменялось
Годовая инфляция в Украине перешагнула отметку в 16%Годовая инфляция в Украине перешагнула отметку в 16%
Из-за действий оккупантов Украина прекратит с 11 мая транзит газа через станции на Луганщине, - Оператор ГТСУИз-за действий оккупантов Украина прекратит с 11 мая транзит газа через станции на Луганщине, - Оператор ГТСУ
Рынок недвижимости в Украине возобновил работу. Как мониторить свою недвижимость во время войныРынок недвижимости в Украине возобновил работу. Как мониторить свою недвижимость во время войны
Посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30%Посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30%
Последние новости
Подгружаем последние новости