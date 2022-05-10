Bloomberg: РоSSию ожидает наибольшее падение ВВП за 30 лет

РоSSия из-за постоянно усиливающихся санкций сталкивается с глубочайшим экономическим спадом почти за три десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с внутренним прогнозом министерства финансов РФ.

Bloomberg: РоSSию ожидает наибольшее падение ВВП за 30 лет
Фото: nabat.news

Как изменится ВВП

ВВП РФ, вероятно, в этом году сократится на 12% — что больше ожидаемого снижения на 8%. Если прогноз Минфина окажется точным, это сведет на нет примерно десятилетие экономического роста, и такой обвал сравним с развалом экономики стран бывшего СССР в 1990-х годах.

По словам собеседников издания, неопределенность в перспективах остается очень высокой, поскольку война продолжается, а США и их союзники обсуждают дальнейшие санкции, в частности, в отношении ключевых экспортных товаров, таких как нефть.

«Основные минусы — это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от роSSийского газа, а также увеличение оттока иностранных компаний. Все это, вероятно, будет постепенно расширяться с переносом большого количества негатива на 2023 год», — сказала Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы БКС в Москве.

Исключая эти факторы и основываясь только на текущих санкциях, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.

Напомним

29 апреля банк РоSSии заявил, что ожидает сокращение ВВП на 8—10% в текущем году. Международный валютный фонд прогнозирует падение на уровне 8,5%, тогда как опрос экономистов Bloomberg показал среднее понижение на 10,3%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС отказался от плана останавливать танкеры, перевозящие роSSийскую нефть — BloombergЕС отказался от плана останавливать танкеры, перевозящие роSSийскую нефть — Bloomberg
Демократы предлагают выделить Украине $40 млрд – BloombergДемократы предлагают выделить Украине $40 млрд – Bloomberg
ГБР разоблачило схему, по которой на РоSSию и Беларусь отмывались миллионы долларовГБР разоблачило схему, по которой на РоSSию и Беларусь отмывались миллионы долларов
Финляндия сократила импорт нефти из РФ на 70% — BloombergФинляндия сократила импорт нефти из РФ на 70% — Bloomberg
Экспорт товаров США в РоSSию обвалился до 20-летнего минимумаЭкспорт товаров США в РоSSию обвалился до 20-летнего минимума
Инфляция и рост цен: Нацбанк предупредил украинцев, что ожидает их до конца годаИнфляция и рост цен: Нацбанк предупредил украинцев, что ожидает их до конца года
РоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – BloombergРоSSия смогла избежать дефолта по евробондам – Bloomberg
Bloomberg: ЕС сосредоточится на сотрудничестве с Африкой для замены роSSийского газаBloomberg: ЕС сосредоточится на сотрудничестве с Африкой для замены роSSийского газа
FT: РоSSию все еще может постичь дефолт на этой неделеFT: РоSSию все еще может постичь дефолт на этой неделе
Акции Amazon и Google пережили рекордное падение с 2008 года и утянули за собой индекс NasdaqАкции Amazon и Google пережили рекордное падение с 2008 года и утянули за собой индекс Nasdaq
Последние новости
Подгружаем последние новости