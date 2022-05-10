Bloomberg: РоSSию ожидает наибольшее падение ВВП за 30 лет
РоSSия из-за постоянно усиливающихся санкций сталкивается с глубочайшим экономическим спадом почти за три десятилетия. Об этом сообщает
Как изменится ВВП
ВВП РФ, вероятно, в этом году сократится на 12% — что больше ожидаемого снижения на 8%. Если прогноз Минфина окажется точным, это сведет на нет примерно десятилетие экономического роста, и такой обвал сравним с развалом экономики стран бывшего СССР в 1990-х годах.
По словам собеседников издания, неопределенность в перспективах остается очень высокой, поскольку война продолжается, а США и их союзники обсуждают дальнейшие санкции, в частности, в отношении ключевых экспортных товаров, таких как нефть.
«Основные минусы — это нефтяное эмбарго, отказ ЕС от роSSийского газа, а также увеличение оттока иностранных компаний. Все это, вероятно, будет постепенно расширяться с переносом большого количества негатива на 2023 год», — сказала Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы БКС в Москве.
Исключая эти факторы и основываясь только на текущих санкциях, она прогнозирует сокращение на 10,8% в 2022 году и около 5% в 2023 году.
Напомним
29 апреля банк РоSSии заявил, что ожидает сокращение ВВП на 8—10% в текущем году. Международный валютный фонд прогнозирует падение на уровне 8,5%, тогда как опрос экономистов Bloomberg показал среднее понижение на 10,3%.