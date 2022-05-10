За неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось до 43 тысяч

На прошлой неделе количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса увеличилось с 11,8 до 43,3 тысячи. Об этом сообщает НБУ.

Фото: biz.censor.net

Рекордный рост

По состоянию на 9 мая 2022 года, объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышает 4,6 млрд грн, $45,7 млн и 25,6 млн евро, а нерезидентов — 66,7 млн грн.

«Рекордный рост связан с введением участниками рынка капитала новых цифровых сервисов в координации с депозитарием НБУ, биржами и центральным контрагентом», — пояснили в регуляторе.

Также там это связывают с введением новых модернизированных сервисов API-взаимодействия системы «Депозитарий НБУ».

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ.