За неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось до 43 тысяч

На прошлой неделе количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса увеличилось с 11,8 до 43,3 тысячи. Об этом сообщает НБУ.

За неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось до 43 тысяч
Фото: biz.censor.net

Рекордный рост

По состоянию на 9 мая 2022 года, объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышает 4,6 млрд грн, $45,7 млн и 25,6 млн евро, а нерезидентов — 66,7 млн грн.

«Рекордный рост связан с введением участниками рынка капитала новых цифровых сервисов в координации с депозитарием НБУ, биржами и центральным контрагентом», — пояснили в регуляторе.

Также там это связывают с введением новых модернизированных сервисов API-взаимодействия системы «Депозитарий НБУ».

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
Блок рекламы


Похожие новости
«Доступные кредиты 5-7-9%»: за неделю предприниматели получили 900 льготных кредитов«Доступные кредиты 5-7-9%»: за неделю предприниматели получили 900 льготных кредитов
В апреле цена реализации газа выросла до $1228 за тысячу кубометровВ апреле цена реализации газа выросла до $1228 за тысячу кубометров
Как и где купить военные облигации Украины - разъяснение НБУКак и где купить военные облигации Украины - разъяснение НБУ
Марки "Русский военный корабль" с печатью и автографом автора фразы продают за тысячи долларов: фотоМарки "Русский военный корабль" с печатью и автографом автора фразы продают за тысячи долларов: фото
Вместе с гумпомощью в Украину пытались ввезти тысячи пар новой обуви стоимостью более 2 млн грн, - ГТСУВместе с гумпомощью в Украину пытались ввезти тысячи пар новой обуви стоимостью более 2 млн грн, - ГТСУ
500 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты через программу ООН — Минсоцполитики500 тысяч украинцев получат дополнительные выплаты через программу ООН — Минсоцполитики
Монету в честь легендарного украинского самолета продают за десятки тысяч: фотоМонету в честь легендарного украинского самолета продают за десятки тысяч: фото
Минфин разместил военные облигации на 7,1 млрд гривеньМинфин разместил военные облигации на 7,1 млрд гривень
77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше
Биткоин подорожает до 1 млн долларов, а золото до 20 тысячБиткоин подорожает до 1 млн долларов, а золото до 20 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости