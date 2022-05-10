Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий

Сотни тысяч тонн украинских зерновых были незаконно вывезены в сторону Крыма, информирует ZN.ua.

Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий
© Василий Артюшенко, ZN.UA

С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские захватчики вывезли в Крым около 400-500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.

По словам главы ведомства Николая Сольского, грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные непосредственно с Кремлем.

«Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, курируемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит», - сказал Сольский.

Кроме того, Министр подчеркнул, что украинское зерно кораблями вывозят в РоSSию из порта Севастополя. Он отметил, что правоохранительные органы знают, какие трейдеры участвуют в этом процессе, поэтому фиксируют все факты нарушений и передают их в прокуратуру. Также Сольский подчеркнул, что МИД Украины работает над тем, чтобы с помощью международных партнеров вывезенное россиянами зерно было арестовано и конфисковано.


Александр Кричковский, ZN.ua

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