Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий
Сотни тысяч тонн украинских зерновых были незаконно вывезены в сторону Крыма, информирует
С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские захватчики вывезли в Крым около 400-500 тысяч тонн зерна. Об этом
По словам главы ведомства Николая Сольского, грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные непосредственно с Кремлем.
«Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, курируемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит», - сказал Сольский.
Кроме того, Министр подчеркнул, что украинское зерно кораблями вывозят в РоSSию из порта Севастополя. Он отметил, что правоохранительные органы знают, какие трейдеры участвуют в этом процессе, поэтому фиксируют все факты нарушений и передают их в прокуратуру. Также Сольский подчеркнул, что МИД Украины работает над тем, чтобы с помощью международных партнеров вывезенное россиянами зерно было арестовано и конфисковано.