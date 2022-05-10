Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий

С начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийские захватчики вывезли в Крым около 400-500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики.

По словам главы ведомства Николая Сольского, грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные непосредственно с Кремлем.

«Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, курируемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит», - сказал Сольский.