Подсолнечное масло в Украине подешевеет

Подсолнечное масло в Украине подешевеет, но это коснется только опта. Розничная стоимость продукта останется прежней. Такой прогноз сделал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

В Украине снизятся цены на подсолнечное масло: эксперты рассказали, что повлияет на стоимость

На сегодняшний день 1 литр подсолнечного масла в Украине стоит от 60 грн до 70 грн. По словам эксперта, стремительное подорожание этого продукта в 2021 году было связано с открытым рынком, из-за чего стоимость устанавливалась по экспортной цене. Сейчас рынок полностью закрыт.

Украина существенно снизила экспорт подсолнечного масла в условиях войны. Так как наша страна является главным мировым экспортером подсолнечного масла, а сейчас сбывать продукцию нет возможности, то пришлось снизить цены для украинских потребителей.

В Украине снизятся цены на подсолнечное масло: эксперты рассказали, что повлияет на стоимость

В ближайшее время подсолнечное масло может еще больше подешеветь, если война продолжится и границы не откроются.

Планируется, что на фоне войны будет уменьшаться объем производства подсолнечного масла, а часть заводов – закроются. Цена долгое время продержится на уровне себестоимости, прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, существует вариант замены подсолнечного масла на соевое, пальмовое и рапсовое масла. Качество его будет однозначно хуже.

Ранее сообщалось, когда снизятся цены на ранние тепличные овощи в Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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