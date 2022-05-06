Подсолнечное масло в Украине подешевеет, но это коснется только опта. Розничная стоимость продукта останется прежней. Такой прогноз сделал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

На сегодняшний день 1 литр подсолнечного масла в Украине стоит от 60 грн до 70 грн. По словам эксперта, стремительное подорожание этого продукта в 2021 году было связано с открытым рынком, из-за чего стоимость устанавливалась по экспортной цене. Сейчас рынок полностью закрыт.

Украина существенно снизила экспорт подсолнечного масла в условиях войны. Так как наша страна является главным мировым экспортером подсолнечного масла, а сейчас сбывать продукцию нет возможности, то пришлось снизить цены для украинских потребителей.

В ближайшее время подсолнечное масло может еще больше подешеветь, если война продолжится и границы не откроются.

Планируется, что на фоне войны будет уменьшаться объем производства подсолнечного масла, а часть заводов – закроются. Цена долгое время продержится на уровне себестоимости, прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, существует вариант замены подсолнечного масла на соевое, пальмовое и рапсовое масла. Качество его будет однозначно хуже.

Ранее сообщалось, когда снизятся цены на ранние тепличные овощи в Украине.