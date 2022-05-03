В Польше рекордно увеличится минимальная зарплата

В Польше сейчас проживают более 2 млн украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину. Многие из них уже нашли себе работу. Для них есть хорошая новость – польские власти могут рекордно увеличить минимальную зарплату.

В Польше рекордно увеличится минимальная зарплата

В частности, ожидается, что минимальная зарплата в Польше увеличится на 406,30 злотых – до 3416,30 злотых. Правда, в данном случае есть несколько нюансов.

Во-первых, повышение минимальной зарплаты в Польше должно произойти только с 1 января 2023 года. Во-вторых, минималку повысят в том случае, если в первом квартале 2021 года средняя зарплата будет составлять 6021 злотых (эти данные обнародуют в середине мая).

В Польше рекордно увеличится минимальная зарплата

Это будет самое большое одномоментное повышение минимальной зарплаты за всю историю Польши. Предыдущий рекорд установили в 2020 году, когда для поляков минималку увеличили сразу на 350 злотых.

Нужно отметить, что именно в Польшу выехало больше всего украинских беженцев в поисках безопасного убежища после вторжения роSSийских войск в Украину. Польские власти предоставляют им ряд льгот.

Ранее стало известно, что украинцы в Польше могут бесплатно ездить в поездах до 31 мая 2022 года.


Максимов Віталій, Тудей

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