В Польше рекордно увеличится минимальная зарплата

В Польше сейчас проживают более 2 млн украинцев, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину. Многие из них уже нашли себе работу. Для них есть хорошая новость – польские власти могут рекордно увеличить минимальную зарплату.

В частности, ожидается, что минимальная зарплата в Польше увеличится на 406,30 злотых – до 3416,30 злотых. Правда, в данном случае есть несколько нюансов.

Во-первых, повышение минимальной зарплаты в Польше должно произойти только с 1 января 2023 года. Во-вторых, минималку повысят в том случае, если в первом квартале 2021 года средняя зарплата будет составлять 6021 злотых (эти данные обнародуют в середине мая).

Это будет самое большое одномоментное повышение минимальной зарплаты за всю историю Польши . Предыдущий рекорд установили в 2020 году, когда для поляков минималку увеличили сразу на 350 злотых.

Нужно отметить, что именно в Польшу выехало больше всего украинских беженцев в поисках безопасного убежища после вторжения роSSийских войск в Украину. Польские власти предоставляют им ряд льгот.