FT: РоSSию все еще может постичь дефолт на этой неделе
То, что Москва отправила деньги своему платежному агенту, еще не означает, что она выполнила долговые обязательства, информирует
В прошлую пятницу РоSSия провернула неожиданный трюк. После нескольких недель нареканий на санкции она неожиданно заявила, что выплатит 649 миллионов долларов владельцам своих бондов, что нужно было сделать еще 4 апреля.
Никто не ожидал, что Москва попытается в последние дни льготного периода предотвратить формальный дефолт. И это еще мягко говоря, – пишет
РоSSийская выплата долгов удивила инвесторов потому, что Минфин США не позволил Москве использовать свои замороженные резервы для этого. РоSSийское правительство четко заявило, что собирается рассчитаться с кредиторами рублями. Ранее Служба контроля за иностранными активами американского Минфина разрешала проводить некоторые платежи с замороженных роSSийских счетов. Но потом она усилила свою политику. Только незамороженные доллары на территории РоSSии можно было использовать для погашения госдолга. А это означало бы отток валюты из страны.