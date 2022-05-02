FT: РоSSию все еще может постичь дефолт на этой неделе

В прошлую пятницу РоSSия провернула неожиданный трюк. После нескольких недель нареканий на санкции она неожиданно заявила, что выплатит 649 миллионов долларов владельцам своих бондов, что нужно было сделать еще 4 апреля.

Никто не ожидал, что Москва попытается в последние дни льготного периода предотвратить формальный дефолт . И это еще мягко говоря, – пишет Financial Times . Журналисты мировых экономических изданий уже заготовили статьи о роSSийском дефолте , который должен был формально наступить 4 мая. Однако журналисты Financial Times спросили о долговом будущем РоSSии эксперта по таким делам Ли Бачгейта. Он объяснил, что в среду страну еще может постичь дефолт .