FT: РоSSию все еще может постичь дефолт на этой неделе

То, что Москва отправила деньги своему платежному агенту, еще не означает, что она выполнила долговые обязательства, информирует ZN.ua.

FT: РоSSию все еще может постичь дефолт на этой неделе

В прошлую пятницу РоSSия провернула неожиданный трюк. После нескольких недель нареканий на санкции она неожиданно заявила, что выплатит 649 миллионов долларов владельцам своих бондов, что нужно было сделать еще 4 апреля.

Никто не ожидал, что Москва попытается в последние дни льготного периода предотвратить формальный дефолт. И это еще мягко говоря, – пишет Financial Times. Журналисты мировых экономических изданий уже заготовили статьи о роSSийском дефолте, который должен был формально наступить 4 мая. Однако журналисты Financial Times спросили о долговом будущем РоSSии эксперта по таким делам Ли Бачгейта. Он объяснил, что в среду страну еще может постичь дефолт.

РоSSийская выплата долгов удивила инвесторов потому, что Минфин США не позволил Москве использовать свои замороженные резервы для этого. РоSSийское правительство четко заявило, что собирается рассчитаться с кредиторами рублями. Ранее Служба контроля за иностранными активами американского Минфина разрешала проводить некоторые платежи с замороженных роSSийских счетов. Но потом она усилила свою политику. Только незамороженные доллары на территории РоSSии можно было использовать для погашения госдолга. А это означало бы отток валюты из страны.


Лесь Димань, ZN.ua

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