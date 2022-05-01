Поворозник: «Если киевляне не рассчитаются за предыдущий отопительный сезон, следующий начать будет труднее»

Говорить о стратегии следующего отопительного сезона, который может стать еще более трудным, чем прошлый, пока рано. Ведь все будет зависеть от цены газа и электроэнергии, заявил в интервью ZN.UA замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, с которым поговорила Алла Еременко. В то же время, он добавил, что если киевляне не рассчитаются за предыдущий отопительный сезон, следующий будет сложнее начать.

«Все сервисы жителям в столице предоставляли. Поэтому оплачивать услуги нужно. Благодаря антикризисным решениям, которые принимались в первую очередь на местном уровне (нам удалось сдержать рост цен на услуги, несмотря на увеличение стоимости газа), отопительный сезон 2021/2022 удалось пройти без резких срывов. Для Киева в среднем до 1 апреля для этого нужно примерно 1,5 миллиарда кубометров газа, кроме других необходимых компонентов», – отметил Поворозник.

По словам заместителя главы КГГА, он не знает, пойдут ли дети в школу 1 сентября, но точно знает, что 15 октября нужно будет включать отопление, прежде всего в школах, детских садах и медицинских учреждениях.

«Поэтому мы уже технически готовим для этого систему централизованного отопления. Очень многое будет зависеть от цены на природный газ и цены на электроэнергию. На эти вопросы у нас пока нет ответа. Поэтому говорить о стратегии будем, когда эти неизвестные значения станут известны. Сейчас нам нужно технически подготовить городской теплоэнергетический комплекс, чтобы его вовремя включить. И большую роль в этом играет оплата уже предоставленных услуг по поставке тепла. Мы неоднократно обращались к киевлянам с этой просьбой, и Виталий Кличко, и я об этом говорили», – отметил Поворозник.

В то же время, по его словам, сейчас нельзя назвать какую-либо конкретную цифру задолженности, в частности, за газ и отопление. Так, на 27 апреля, как отметил Поврозник, задолженность абонентов «Киевтеплоэнерго» ненамного превышала 50% соответствующей суммы к уплате.

«Мы это понимаем. Но киевляне возвращаются и платят задолженность, понимая, что, несмотря на их отсутствие, тепло и газ потрачены на отопление их жилья. Поэтому каждый день сумма платежей растет», – добавил замглавы КГГА.

Следующий отопительный сезон обещает быть еще более трудным. Однако Поврозник заявил, что у власти «нет другого выхода и выбора, чем обеспечить Киев теплом, газом, водой, канализацией».