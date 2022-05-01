Война в Украине: какая ситуация с продуктами в Киеве

В КГГА рассказали, что, когда сами не справлялись с проблемами, просили помощи у бизнеса, информирует ZN.ua.

Война в Украине: какая ситуация с продуктами в Киеве
© unsplash/brittaniburns

Сегодня в Киеве работают более 2 тысяч продуктовых сетей и магазинов, а очередей больше нет, заявил в интервью ZN.UA замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, с которым поговорила Алла Еременко. Он заверил, что в столичных магазинах самые важные продукты есть, а ассортимент увеличивается.

«После нарушения логистических систем большинство торговых сетей все же быстро продолжили/возобновили свою деятельность. Возможно, несколько сократился или изменился ассортимент. Более того, в ассортименте хлеб разных производителей, так же мука, масло и т.д. И ассортимент продуктов ежедневно растет. Даже учитывая возвращающихся киевлян с продуктообеспечением проблем нет и не будет», – отметил Поврозник.

В то же время он добавил, что сейчас в Киеве больше нет очередей в продуктовые магазины, как это было в начале войны. По словам Поворозника, когда власти видели проблему, которую не могли быстро решить, то обращались к бизнесу. А сами бизнесмены, как отметил замглавы КГГА, откликались на нужды города и киевлян оперативно.

Говоря о количестве работающих продуктовых сетей и магазинов, Поворозник отметил, что любая цифра сейчас динамична.

«На сегодняшний день в Киеве работают более двух тысяч продуктовых сетей и магазинов. В столице давно нет очередей ни за продуктами, ни за лекарствами», – заявил Поворозник.

Он добавил, что сейчас в столице занимаются снабжением киевлян свежими (сезонными) овощами. В частности, возобновляются мини-ярмарки в районах Киева. Также уже работает около 40 рынков. В то же время Поврозник отметил, что еда для домашних животных есть в специализированных магазинах буквально с 25 февраля 2022 года.

«Сегодня с этим совсем нет проблем. И это тоже заслуга бизнеса», – указал Поворозник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
В Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фотоВ Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фото
ПриватБанк снимет деньги со счетов миллионов украинцевПриватБанк снимет деньги со счетов миллионов украинцев
Будущий урожай одной культуры уже полностью продали за границу, несмотря на войнуБудущий урожай одной культуры уже полностью продали за границу, несмотря на войну
Чтобы избавиться от зависимости от РФ в Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет — TelegraphЧтобы избавиться от зависимости от РФ в Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет — Telegraph
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине резко подскочили цены на капусту старого урожаяВ Украине резко подскочили цены на капусту старого урожая
Более 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в УкраинеБолее 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в Украине
В Украине снова разрешили продавать и покупать квартиры: какие ограничения остались в военное времяВ Украине снова разрешили продавать и покупать квартиры: какие ограничения остались в военное время
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
США изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервовСША изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервов
Ущерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн — УкравтодорУщерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн — Укравтодор
Япония предоставит кредит Украине в размере $100 млн на 30 летЯпония предоставит кредит Украине в размере $100 млн на 30 лет
На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в УкраинеНа 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине
В Украине клубника подешевела на 25%В Украине клубника подешевела на 25%
Доллар показал огромный скачок за сутки: на сколько изменился курс в УкраинеДоллар показал огромный скачок за сутки: на сколько изменился курс в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости