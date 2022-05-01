Война в Украине: какая ситуация с продуктами в Киеве
В КГГА рассказали, что, когда сами не справлялись с проблемами, просили помощи у бизнеса, информирует
Сегодня в Киеве работают более 2 тысяч продуктовых сетей и магазинов, а очередей больше нет, заявил в интервью ZN.UA замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, с которым поговорила Алла Еременко. Он заверил, что в столичных магазинах самые важные продукты есть, а ассортимент увеличивается.
«После нарушения логистических систем большинство торговых сетей все же быстро продолжили/возобновили свою деятельность. Возможно, несколько сократился или изменился ассортимент. Более того, в ассортименте хлеб разных производителей, так же мука, масло и т.д. И ассортимент продуктов ежедневно растет. Даже учитывая возвращающихся киевлян с продуктообеспечением проблем нет и не будет», – отметил Поврозник.
В то же время он добавил, что сейчас в Киеве больше нет очередей в продуктовые магазины, как это было в начале войны. По словам Поворозника, когда власти видели проблему, которую не могли быстро решить, то обращались к бизнесу. А сами бизнесмены, как отметил замглавы КГГА, откликались на нужды города и киевлян оперативно.
Говоря о количестве работающих продуктовых сетей и магазинов, Поворозник отметил, что любая цифра сейчас динамична.
«На сегодняшний день в Киеве работают более двух тысяч продуктовых сетей и магазинов. В столице давно нет очередей ни за продуктами, ни за лекарствами», – заявил Поворозник.
Он добавил, что сейчас в столице занимаются снабжением киевлян свежими (сезонными) овощами. В частности, возобновляются мини-ярмарки в районах Киева. Также уже работает около 40 рынков. В то же время Поврозник отметил, что еда для домашних животных есть в специализированных магазинах буквально с 25 февраля 2022 года.
«Сегодня с этим совсем нет проблем. И это тоже заслуга бизнеса», – указал Поворозник.