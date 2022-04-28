В Украине клубника подешевела на 25%

В Украине за неделю тепличная клубника подешевела сразу на 25%. Эксперты East Fruit объясняют этот факт двумя причинами.

В частности, украинские производители сейчас предлагают оптом клубнику по цене 150-180 гривен за килограмм, что на 25% дешевле, чем на прошлой неделе.

В чем причина снижения цен? Эксперты считают, что это происходит из-за наличия на рынке относительно недорогой греческой и испанской клубники (она стоит 120-150 гривен за килограмм), из-за не очень большого спроса и в связи с проблемами реализации (на части территории юга Украины идут боевые действия).

Действительно, после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину за границу в поисках безопасного убежища выехали более 5 млн украинцев. В основном это женщины и дети, то есть главные потребители клубники.

Эксперты считают, что стоимость клубники, несмотря на бои с роSSийскими оккупантами, будет снижаться и дальше. При этом сезон сбора грунтовой клубники может начаться немного позже, чем обычно из-за погодных условий (в мае ночью не исключены заморозки).

Напомним, ранее эксперт заявил, что в Украине, несмотря на то, что роSSийские оккупанты временно захватили часть Херсонской и Запорожской областей, не будет дефицита клубники.