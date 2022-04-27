Из-за войны Украина соберет на 20 процентов меньше зерновых, чем в 2021 году

Данные британского минобороны.

Из-за войны Украина соберет на 20 процентов меньше зерновых, чем в 2021 году
Фото: business-in-ukraine.online

В 2022 году урожай зерновых в Украине будет на 20% меньше, чем в прошлом 2021 году. Об этом свидетельствуют данные министерства обороны Великобритании. Отмечают, что в долгосрочной перспективе последствия роSSийской военной агрессии ощутит подавляющее большинство стран зависимых от украинской сельскохозяйственной продукции.

«Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Уменьшение предложения зерна из Украины приведет к инфляционному давлению, повышая мировые цены на зерно» - сообщает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/GTz05lanun

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/cTCajm8Y7p

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 25, 2022

В британском минобороны отмечали, что повышение стоимости сельскохозяйственной продукции будет иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и будет угрожать глобальной продовольственной безопасности. Особенно такая ситуация угрожает наименее экономически развитым странам.

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