Фінський виробник шин Nokian Tyres продає бізнес у РФ

Фінський виробник шин Nokian Tyres домовився про продаж свого російського бізнесу компанії «Татнєфть». Підписану 28 жовтня 2022 року угоду дозволила урядова комісія Росії з контролю за іноземними інвестиціями, повідомляє пресслужба Nokian.

Фото: auto.ria.com

Зазначається, що російський уряд обмежив вартість угоди на рівні 23,05 млрд рублів. Виходячи з базового обмінного курсу на 13 березня 2023 року, ціна, затверджена урядовою комісією РФ , становитиме 286 млн євро.

«Очікувалося, що початкова ціна угоди, оголошена 28 жовтня 2022 року, становитиме приблизно 400 млн євро, і на неї вплинуть, серед іншого, чисті коригування грошових коштів і оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу рубля/євро», — йдеться у повідомленні.