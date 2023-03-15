Фінський виробник шин Nokian Tyres продає бізнес у РФ

Фінський виробник шин Nokian Tyres домовився про продаж свого російського бізнесу компанії «Татнєфть». Підписану 28 жовтня 2022 року угоду дозволила урядова комісія Росії з контролю за іноземними інвестиціями, повідомляє пресслужба Nokian.

Фінський виробник шин Nokian Tyres продає бізнес у РФ
Фото: auto.ria.com

Зазначається, що російський уряд обмежив вартість угоди на рівні 23,05 млрд рублів. Виходячи з базового обмінного курсу на 13 березня 2023 року, ціна, затверджена урядовою комісією РФ, становитиме 286 млн євро.

«Очікувалося, що початкова ціна угоди, оголошена 28 жовтня 2022 року, становитиме приблизно 400 млн євро, і на неї вплинуть, серед іншого, чисті коригування грошових коштів і оборотного капіталу, а також зміни обмінного курсу рубля/євро», — йдеться у повідомленні.

Nokian також повідомляє про невизначеність щодо строків завершення угоди, оскільки вони залежать від успішного завершення перевірок на відповідність нещодавнім змінам у санкціях проти РФ.





Интересные новости
Бельгія надасть Україні 14 броньованих карет швидкої допомогиБельгія надасть Україні 14 броньованих карет швидкої допомоги
Автомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податківАвтомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податків
Стало відомо, чому українці масово позбавляються від автомобілівСтало відомо, чому українці масово позбавляються від автомобілів
Купувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілівКупувати обережно: ТОП-10 найбільш ненадійних електромобілів
Українцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі СШАУкраїнцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі США
Блок рекламы


Похожие новости
Чи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробникаЧи буде новий Dacia Bigster дешевим – відповідь автовиробника
Японська Mazda йде з Росії, практично подарувавши свою частку бізнесу росіянамЯпонська Mazda йде з Росії, практично подарувавши свою частку бізнесу росіянам
Виробник iPhone презентував одразу дві моделі авто: фотоВиробник iPhone презентував одразу дві моделі авто: фото
Volvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФVolvo розглядає можливість продажу свого бізнесу у РФ
Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
Верховна Рада готується покласти край "бізнесу" автошкіл: майбутні водії зможуть зекономити на хабарях та послугах цих закладівВерховна Рада готується покласти край "бізнесу" автошкіл: майбутні водії зможуть зекономити на хабарях та послугах цих закладів
Подарунок для ЗСУ: український бізнесмен віддав власний гвинтокрилПодарунок для ЗСУ: український бізнесмен віддав власний гвинтокрил
Nokian Tyres призвали отказаться от работы в РоSSииNokian Tyres призвали отказаться от работы в РоSSии
Український автовиробник запатентував електричну модель
Попри існуючу заборону, ЗАЗ збирає автомобілі з російських комплектуючих і продає на український ринок
Последние новости
Подгружаем последние новости