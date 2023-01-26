У Мережі показали Hyundai Santa Fe нового покоління

Компанія Hyundai восени 2023 року почне продавати Hyundai Santa Fe нового, п'ятого, покоління. Дизайнери французького видання L'argus показали на рендері, яким буде цей новий кросовер.

Hyundai Santa Fe четвертого покоління з'явився у продажу у 2018 році. У 2020 році він отримав оновлену версію. З 2022 року Hyundai тестує на дорогах загального користування Santa Fe нового покоління.

Очікується, що новий Santa Fe отримає більш "квадратний" дизайн з піксельною світлотехнікою Parametric Pixel і просторішим салоном, завдяки чому пасажирам на третьому ряду сидінь буде комфортніше. Загалом за своїм дизайном цей новий корейський кросовер чимось нагадуватиме знаменитий британський позашляховик Land Rover Defender.

Салон нового Santa Fe має бути високотехнологічним, як у Hyundai Kona нового покоління. Це означає, що фізичних клавіш буде мінімум. Керувати більшістю функцій можна буде за допомогою двох великих сенсорних дисплеїв.

Чи відбудуться зміни в лінійці двигунів – поки що не відомо. Швидше за все так, відбудуться, щоб підвищити їхню ефективність, а також знизити рівень викидів СО2. У Європі зараз Santa Fe продають з "м'якою" гібридною силовою установкою та з повноцінною гібридною силовою установкою.

Ескіз салону нового Hyundai Kona

Новий Santa Fe не матиме електричної силової установки. У всякому разі, в найближчому майбутньому. Hyundai не хоче, щоб цей кросовер конкурував з електричним Hyundai Ioniq 7, який незабаром має з'явитися у продажу (його збудують на базі концепту Hyundai SEVEN, представленого у 2021 році).

Hyundai почне продавати у Європі Santa Fe п'ятого покоління восени 2023 року. В Україні він з'явиться, мабуть, у 2024 році.

В Україні зараз Hyundai Santa Fe у стандартній комплектації коштує від 1 473 100 гривень. Він оснащується 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 180 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Версія з 2,2 л дизельним двигуном потужністю 202 к.с. коштує від 1 640 400 гривень. Дизельний двигун працює разом із 8-ступінчастою роботизованою коробкою передач. Гібридної версії на українському ринку, зважаючи на все, немає.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали, якою може бути оновлена Hyundai Sonata, яка з'явиться у продажу навесні 2023 року.