GM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілів

Американський концерн General Motors відкликає у США та Канаді 825 000 автомобілів різних брендів. Причина – можливі проблеми із денними ходовими вогнями.

GM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілів

Зокрема, дилери цього американського автогіганта перевірять такі автомобілі, як Buick Envision, Cadillac CT4, CT5, Escalade, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, а також GMC Sierra 1500 і Yukon.

За даними американської Національної служби безпеки дорожнього руху (NHTSA), при включенні основних фар можуть не деактивуватися денні ходові вогні через проблеми з одним із модулів управління. Внаслідок цього водії інших транспортних засобів можуть бути засліплені, що збільшує ризик ДТП.

Концерн General Motors стверджує, що через цей дефект не сталося жодної ДТП і ніхто з людей не постраждав. У всякому разі, у General Motors немає про це інформації.

GM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілів

Дилери GM у зв'язку з цим дефектом перевірять 740 108 автомобілів у США та 85 685 автомобілів у Канаді. У разі потреби проблему вирішать шляхом оновлення відповідного програмного забезпечення. Усі роботи проведуть, як завжди буває у таких випадках, безкоштовно.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ram відкликає 1,4 млн пікапів через проблему із клямкою задніх дверей. Перевірять пікапи Ram 1500, 2500 та 3500.

Раніше стало відомо, що General Motors розробляє новий кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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