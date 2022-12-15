В Україні змінилася схема реєстрації автомобілів

З сьогоднішнього дня, 14 грудня 2022 року, в Україні змінилася схема реєстрації та перереєстрації легкових автомобілів й інших транспортних засобів. Набули чинності відповідна постанова українського уряду.

По-перше, зареєструвати автомобіль можна тепер онлайн. Тобто, можна не відвідувати сервісний центр МВС, якщо знадобиться ця послуга.

По-друге, якщо потрібно зареєструвати або перереєструвати машину, то спочатку отримують експертний висновок в Експертній службі МВС, і тільки після цього йдуть (власник і покупець, або їхні представники) до сервісного центру МВС або оформляють онлайн, що для багатьох зараз набагато простіше й швидше.

Третє нововведення полягає в тому, що наразі українські водії можуть мати лише цифрові документи єПосвідчення водія та єСвідоцтво реєстрації ТЗ. Тобто фізичний документ більше не потрібний.

Заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець раніше наголосив, що всі ці послуги онлайн абсолютно безпечні, оскільки проводиться повноцінна перевірка даних. Укласти онлайн договір купівлі-продажу автомобіля так само безпечно, як і безпосередньо в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, раніше МВС розповіло, у яких випадках тепер не потрібно проводити експертне дослідження автомобілів.