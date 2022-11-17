«Укрзалізниця» почала продаж квитків до Севастополя

«Укрзалізниця» сьогодні відкрила продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя. По це повідомляє пресслужба компанії.

«Скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу», - йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

«Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами», - додають в компанії.

В «Укрзалізниці» нагадують, продаж квитків стартує в рамках до проєкту «Квитки до перемоги», який компанія запустила разом з платформою UNITED24. Наразі вже продано 2,5 тисяч квитків до п’яти міст.