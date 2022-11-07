Зареєструвати авто та отримати посвідчення водія можна буде без пластику

Уряд вніс зміни до постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Скоро не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Таким чином буде наступний вибір:

з оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (наприклад, у сервісному центрі МВС).

«Кабінет Міністрів України прийняв фінальний підзаконний акт (всього три Постанови і один Закон), спрямований на правове врегулювання процедури отримання електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», — зазначив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Відповідно до нововведень з’являться електронні варіанти документів:

Е-посвідчення водія;

Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних, засобів

Ці документи можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право керувати транспортними засобами.

Раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, тепер же від них можна зовсім відмовитись.

«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку «Дія» не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати», — уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

У МВС запевняють, що тепер самостійно у кілька кліків можна буде:

оформляти обмін посвідчення водія;

проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

Сплачувати за бланкову продукцію тепер не потрібно. Зміни набудуть чинності 14 грудня 2022 року.