На аукціон виставили авто королеви Єлизавети: фото

Автомобіль Jaguar X-Type 2009 року королеви Єлизавети II, з якою нещодавно попрощалася Британія, виставили на аукціоні. Цей сімейний автомобіль має цікаву історію.

Інформація з'явилася на сайті аукціонного будинку, інформує Апостроф.

Саме цей універсал королева використала для повсякденного користування. Автомобіль став доповненням до її Land Rover Defender.

"Цей фантастичний фрагмент королівської історії представлений у кольорі "Смарагдовий вогонь" зі шкіряним інтер'єром "Ячмінь". Його першим власником була королева Єлизавета II", - розповіли на сайті.

Єлизавета II любила Jaguar X-Type, зокрема, через те, що великий багажник підходив для перевезення її улюбленців - королівських коргів. Саме для них там облаштована спеціальна сітка для кріплення та чохол.

"Хоча покійну королеву Єлизавету II бачили за кермом кількох автомобілів під час її довгого правління, її улюбленим, здається, є Land Rover Defender. Вона особливо любила цю модель, але коли він був недоступний, у неї був резервний автомобіль, Jaguar X-Type Estate", - також написали на сайті, описуючи авто.


Інна Погрібна, Апостроф





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