2022-11-04
У Києві горе-водій спровокував ДТП та величезний затор
У Києві на Парковій дорозі у Печерському районі столиці сталася ДТП – її винуватець виїхав на зустрічну смугу, тим самим спричинивши затор та аварію, інформує
Про це "Апострофу" повідомили очевидці.
Варто зазначити, що вранці, з 7 по 11 годину весь потік по Парковій дорозі рухається в бік вулиці Грушевського, а у вечірні години, з 17 до 20, у зворотному напрямку.
Проте водій Skoda вирішив знехтувати правилами дорожнього руху та "проскочити" між автівками, проте на повороті зіткнувся з водієм автомобіля "Таврія", що рухався за правилами.
Наразі невідомо, чи є постраждалі, проте очевидці бачили, як з місця події від'їжджала "Швидка".
Внаслідок ДТП утворилася багатокілометрова пробка на Парковій дорозі.
Марія Швець, Апостроф