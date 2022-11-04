У Києві горе-водій спровокував ДТП та величезний затор

У Києві на Парковій дорозі у Печерському районі столиці сталася ДТП – її винуватець виїхав на зустрічну смугу, тим самим спричинивши затор та аварію, інформує Апостроф.

Про це "Апострофу" повідомили очевидці.

Варто зазначити, що вранці, з 7 по 11 годину весь потік по Парковій дорозі рухається в бік вулиці Грушевського, а у вечірні години, з 17 до 20, у зворотному напрямку.

Проте водій Skoda вирішив знехтувати правилами дорожнього руху та "проскочити" між автівками, проте на повороті зіткнувся з водієм автомобіля "Таврія", що рухався за правилами.

Наразі невідомо, чи є постраждалі, проте очевидці бачили, як з місця події від'їжджала "Швидка".

Внаслідок ДТП утворилася багатокілометрова пробка на Парковій дорозі.


Марія Швець, Апостроф





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