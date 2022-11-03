Українці стали рідше купувати нові автомобілі

За даними Укравтопрому, в Україні в жовтні 2022 року продали 3100 нових автомобілів. Це на 8% менше, ніж у вересні поточного року та на 61% менше, ніж за аналогічний місяць 2021 року.

Українці стали рідше купувати нові автомобілі

Лідером ринку нових автомобілів в Україні у жовтні 2022 року була компанія Toyota. Її компактний кросовер Toyota RAV4 став бестселером ринку (було продано 300 кросоверів RAV4). Також до найпопулярніших автомобільних брендів у нашій країні минулого місяця увійшли Skoda, Renault, Kia і Mercedes-Benz.

Лідерами ринку нових автомобілів в Україні були кросовери. Це, як ми вже говорили, Toyota RAV4, а також Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado та Hyundai Tuscon.

Загалом із січня по жовтень 2022 року в Україні продали 30 900 нових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Українці стали рідше купувати нові автомобілі

Головна причина зниження продажів – війна із російськими окупантами. Під час війни знизилася купівельна спроможність українців, багато з них покликані до Збройних сил України, деякі з тих, хто за станом здоров'я та віком не можуть служити у ЗСУ, виїхали за кордон. Крім того, українці стали частіше купувати вживані автомобілі. Цьому сприяло і те, що в Україні три місяці (квітень-червень 2022 року) можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземних номерах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що багато українських АЗА продовжують завищувати вартість бензину та дизельного палива.


Максимов Віталій, Тудей





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