Почалися продажі оновленого Chery Tiggo 7 Plus

У Китаї компанія Chery почала продавати оновлений компактний кросовер Chery Tiggo 7 Plus. У стандартній комплектації він коштує 14 900 доларів.

Довжина оновленого Tiggo 7 Plus складає 4500 мм, ширина – 1862 мм, висота – 1695 мм, а колісна база – 2670 мм. Він отримав велику багатокутну радіаторну решітку, 19-дюймові колісні диски, розширені передні та задні крила, а також нові задні ліхтарі та хромовані вихлопні труби. На даху є спойлер та стоп-сигнали.

У салоні є 24,6-дюймовий екран центральної консолі, багатофункціональне кермо D-подібної форми, аудіосистема з динаміками Sony. Інформаційно-розважальна система працює на операційній системі Lion 5.0 від Chery.

У стандартній комплектації пропонується шість подушок безпеки та система допомоги водіння L2+ (до неї входить адаптивний круїз-контроль, система автоматичного екстреного гальмування та попередження про виїзд зі смуги руху).

Під капотом знаходиться двигун 1.6T потужністю 145 кВт і 290 Нм крутного моменту. Він працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.

В Україні зараз Chery Tiggo 7 Plus коштує від 814 тисяч гривень. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 147 к.с., що працює разом із варіатором.

Раніше стало відомо, що українці почали частіше купувати нові китайські автомобілі.