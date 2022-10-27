Ford слідом за Mercedes залишає Росію

Компанія зберегла за собою право повернутись після завершення війни, інформує ZN.ua.

Американська компанія Ford Motor слідом за німецьким автогігантом Mercedes-Benz залишає Росію. Про вихід з російського ринку у середу повідомили обидві компанії.

Компанія Ford заявила, що завершила угоду з продажу своїх 49% акцій російському спільному підприємству Sollers Ford за «номінальну» ціну, яку, втім не розголошує. При цьому в компанії додають, що зберегли за собою можливість викупити їх упродовж п’яти років у разі «зміни глобальної ситуації».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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