Ford слідом за Mercedes залишає Росію

Американська компанія Ford Motor слідом за німецьким автогігантом Mercedes-Benz залишає Росію. Про вихід з російського ринку у середу повідомили обидві компанії.

Компанія Ford заявила, що завершила угоду з продажу своїх 49% акцій російському спільному підприємству Sollers Ford за «номінальну» ціну, яку, втім не розголошує. При цьому в компанії додають, що зберегли за собою можливість викупити їх упродовж п’яти років у разі «зміни глобальної ситуації».