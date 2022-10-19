Mercedes-Benz презентував новий електрокар, врахувавши багато запитів водіїв: фото та відео

Німецька компанія Mercedes-Benz, яка готувала оновлення компактного авто преміального класу, продемонструвала новий електричний кросовер EQE SUV, який, за задумом, має стати універсальним варіантом під запити покупців, маючи одразу 5 версій виконання, але з однаковим акумулятором на 90,6 кВт /год.

Про це у своїй презентації повідомляє Mercedes-Benz, інформує Апостроф .

Електричний Mercedes-Benz EQE SUV отримав загальну довжину 4,86 метра, він буде доступний із заднім або повним приводом. У другому випадку встановлюється відразу два електромотори для незалежного приводу передніх та задніх коліс.

Основних версій передбачено три: найвитривалішим варіантом є Mercedes-Benz EQE350+ із приводом на задні колеса (215 кВт або 292 к.с.) та обіцяним запасом ходу до 590 кілометрів WLTP. Також обіцяють дві версії з повним приводом – EQE350 4MATIC або EQE500 4MATIC – наголошують на потужності: максимум до 300 кВт або 408 к.с.

У салоні встановлять мультимедійну систему MBUX Hyperscreen, що передбачає додатковий 12,3-дюймовий екран для пасажира та кілька дисплеїв 141-сантиметрової загальної діагоналі під напівпрозорою панеллю салону.

Покупці зможуть вибрати варіанти обробки салону без використання шкіри. Також додається аудіосистема Dolby Atmos та система фільтрації повітря, оснащена фільтром HEPA.

Компанія також запропонувала два спортивні варіанти нового електричного кросовера. Обидва мають повний привід 4MATIC, але з різними потужностями.

Версія Mercedes-AMG EQE43 пропонує 350 кВт або 476 к.с., а версія Mercedes-AMG EQE53 надає 505 кВт або 687 к.с. із пакетом AMG Dynamic Plus Package.

Завдяки цьому прискорення від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 240 км/год.