Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації

Компанія Renault офіційно представила на автосалоні у Парижі новий кросовер Renault Austral, який замінить Renault Kadjar. У нього є нова спортивна комплектація Esprit Alpine.

Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації

Renault офіційно представив Austral у березні 2022 року. Тепер він має нову версію Esprit Alpine. Цей кросовер збудували на платформі CMF-CD третього покоління альянсу Renault-Nissan.

У стандартній комплектації є 17-дюймові колісні диски, що, звичайно, не можна назвати дивовижним. Натомість у салоні є 12,3-дюймовий цифровий блок приладів, 12-дюймовий вертикальний сенсорний екран та 9,3-дюймовий проекційний дисплей. Інформаційно-розважальна система отримала вбудований Google, а як опцію запропонують систему Harman Kardon Hi-Fi.

Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації

Комплектація Esprit Alpine відрізняється 20-дюймовими легкосплавними колісними дисками, чорними матовими рейлінгами на даху, позначеннями Alpine на кузові та в салоні, кермом зі шкіри Nappa та алюмінієвими педалями. А ось технічно ця комплектація нічим не відрізняється від інших версій.

Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації

У лінійку двигунів входять три силові агрегати з "м'якою" гібридною силовою установкою. У стандартній комплектації потужність силової установки складає 140 к.с. з механічною коробкою передач та 160 к.с. з автоматичною коробкою передач.

Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації

Нагадаємо, раніше компанія Renault показала новий електричний фургон Kangoo. У продажу він з'явиться у 2023 році.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
Будущее уже наступило: электрический летающий автомобиль XPeng X2 поднялся в небо
Genesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівняGenesis G90 отримає систему автономного водіння 3-го рівня
Абонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбатиАбонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбати
Евакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквиткиЕвакуація до Канади: українцям пропонують безкоштовні авіаквитки
Блок рекламы


Похожие новости
Новий Renault Scenic працюватиме на водніНовий Renault Scenic працюватиме на водні
У Франції показали фото нового кросовера Renault EspaceУ Франції показали фото нового кросовера Renault Espace
У Парижі показали новий кросовер RenaultУ Парижі показали новий кросовер Renault
У Парижі представлять новий електрофургон Renault: озвучено датуУ Парижі представлять новий електрофургон Renault: озвучено дату
Renault показав новий електричний фургон KangooRenault показав новий електричний фургон Kangoo
Renault випустить новий кросовер-купе з “генами“ GeelyRenault випустить новий кросовер-купе з “генами“ Geely
Renault не заперечує проти скорочення своєї частки в альянсі з NissanRenault не заперечує проти скорочення своєї частки в альянсі з Nissan
Renault показав новий концепт Renault 4Renault показав новий концепт Renault 4
Renault зніме з конвеєра популярну модельRenault зніме з конвеєра популярну модель
Renault випустить подовжений Austral замість нового EspaceRenault випустить подовжений Austral замість нового Espace
Последние новости
Подгружаем последние новости