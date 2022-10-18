Дебютував Renault Austral у новій спортивній комплектації

Компанія Renault офіційно представила на автосалоні у Парижі новий кросовер Renault Austral, який замінить Renault Kadjar. У нього є нова спортивна комплектація Esprit Alpine.

Renault офіційно представив Austral у березні 2022 року. Тепер він має нову версію Esprit Alpine. Цей кросовер збудували на платформі CMF-CD третього покоління альянсу Renault-Nissan.

У стандартній комплектації є 17-дюймові колісні диски, що, звичайно, не можна назвати дивовижним. Натомість у салоні є 12,3-дюймовий цифровий блок приладів, 12-дюймовий вертикальний сенсорний екран та 9,3-дюймовий проекційний дисплей. Інформаційно-розважальна система отримала вбудований Google , а як опцію запропонують систему Harman Kardon Hi-Fi.

Комплектація Esprit Alpine відрізняється 20-дюймовими легкосплавними колісними дисками, чорними матовими рейлінгами на даху, позначеннями Alpine на кузові та в салоні, кермом зі шкіри Nappa та алюмінієвими педалями. А ось технічно ця комплектація нічим не відрізняється від інших версій.

У лінійку двигунів входять три силові агрегати з "м'якою" гібридною силовою установкою. У стандартній комплектації потужність силової установки складає 140 к.с. з механічною коробкою передач та 160 к.с. з автоматичною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше компанія Renault показала новий електричний фургон Kangoo. У продажу він з'явиться у 2023 році.