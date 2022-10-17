Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото

Компанія Mercedes-Benz офіційно представила на автосалоні у Парижі свій новий електричний кросовер Mercedes-Benz EQE. Його продажі почнуться у 2023 році.

Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото

Mercedes-Benz EQE у модельній лінійці Mercedes-Benz перебуватиме під флагманським кросовером EQS. Це вседорожня версія седана EQE. Вона збудована на платформі EVA2. Покупцям EQE запропонують у чотирьох моделях - EQE 350+, 3504Matic, та 500, а також Mercedes-AMG EQE.

У підлозі захований акумулятор на 90,6 кВт. Це дозволить топовій версії кросовера проїжджати на одній зарядці акумулятора 550 км. Стандартне заряджання батареї від побутової розетки складе 9,5 годин. Але можна буде також зарядити батарею з 20% до 80% лише за 32 хвилини.

Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото

У стандартній комплектації EQE 350+ із заднім приводом є електромотор потужністю 288 к.с. У версії EQE 500 два електромотори загальною потужністю 536 к.с.

У топового Mercedes-AMG EQE загальна потужність двох електромоторів складає 617 к.с. або 677 к.с. При цьому розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди при максимальної швидкості 236 км/год.

Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото

У стандартну комплектацію входять 21-дюймові легкосплавні колісні диски. Як опція запропонують 22-дюймові колісні диски. Шини - Michelin Pilot Sport EV.

Також у стандартну комплектацію входить 12,3-дюймова цифрова панель приладів і 12,8-дюймовий центральний сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. Як опцію покупцям запропонують Hyperscreen - об'єднані під одним склом монітори для водія та переднього пасажира й центральний дисплей. З боків – стилізовані під турбіни димарі.

Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото

Як ми вже говорили, Mercedes-Benz почне продавати Mercedes-Benz EQE у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Він буде конкурувати з такими моделями, як Tesla Model Y, BMW iX та Audi E-Tron.

Mercedes офіційно представив кросовер EQE – перші фото

Раніше компанія Mercedes-Benz показала оновлений хетчбек Mercedes-Benz B-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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