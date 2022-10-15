Укрзалізниця запровадила безлімітні поїздки: як придбати абонемент

Укрзалізниця запровадила абонементи на безлімітні поїздки. Про це в соцмережах повідомляє прес-служба компанії.

З таким абонементом пасажир може їздити обраним маршрутом необмежену кількість разів.

Завдяки запровадженим абонементам, пасажирам Укрзалізниці, яким доводиться часто їздити одним і тим самим маршрутом, тепер не доведеться щоденно купувати квитки. Досить буде лише один раз на місяць оплатити вартість абонемента. Він розрахований на 30 днів. До того ж, громадянам, яким доводиться щодня діставатись на роботу і з роботи електричкою, це ще й значно зекономить кошти.

"Вартість абонемента стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром. З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента", - повідомили в Укрзалізниці.

Місячні абонементи на приміські маршрути тепер доступні у таких областях:

Київській,

Житомирській,

Чернігівській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Сумській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській

Одеській.

Крім того, такий абонемент можна також придбати і на київську міську електричку, що рухається за кільцевими маршрутом. Це буде зручно і вигідно для жителів столиці, зазначають у компанії.

Інші регіони планують додати у наступних оновленнях додатку (чат-бот), де можна придбати абонемент.