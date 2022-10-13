Mercedes-Benz показав дизайн кросовера EQE

Компанія Mercedes-Benz показала на тизері свій новий електричний кросовер Mercedes-Benz EQE. Офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться найближчими днями – під час автосалону у Парижі.

Mercedes-Benz показав дизайн кросовера EQE

Mercedes-Benz кілька місяців тому презентував схематичне зображення нового електричного кросовера Mercedes-Benz EQE. Влітку цього року німецький автогігант показав, яким буде салон цього автомобіля. Тепер ми з вами, завдяки новому тизеру, можемо уявити, як буде виглядати його дизайн. Точніше, яким буде дизайн передньої частини, адже на тизері показана саме вона.

Судячи з тизера, EQE отримає такий стиль дизайну, як і всі інші моделі електричного люксового сімейства EQ.

Mercedes-Benz показав дизайн кросовера EQE

EQE SUV у модельній лінійці Mercedes-Benz перебуватиме під флагманським кросовером EQS. Це буде вседорожня версія седана EQE. Значить, вони будуть, мабуть, мати однакову електричну силову установка. Наразі седан Mercedes-Benz EQE продається у двох версіях – з силовою установкою на 469 к.с. та 677 к.с.

Mercedes-Benz показав дизайн кросовера EQE

У салоні буде сучасне обладнання та передові технології. Як опцію покупцям запропонують гіперекран - об'єднані під одним склом монітори для водія та переднього пасажира та центральний дисплей. З боків - стилізовані під турбіни повітропроводи.

Офіційна прем'єра Mercedes-Benz EQE відбудеться 16 жовтня на автосалоні у Парижі. У продажу він з'явиться у 2023 році.

Mercedes-Benz показав дизайн кросовера EQE

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes B-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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