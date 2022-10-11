Шпигуни вперше показали BMW X2 нового покоління

BMW почав тестувати на дорогах загального користування BMW X2 нового покоління. Фотошпигуни вже сфотографували та показали в Мережі цю новинку.

Шпигуни вперше показали BMW X2 нового покоління

Хтось може сказати, що перед нами на шпигунських фото BMW X4 нового покоління. Але насправді це все ж таки новий кросовер BMW X2, просто у нього деякі елементи дизайну тепер нагадують X4.

X2 нового покоління отримає, зокрема, фари меншого розміру, а решітка радіатора у нього збільшиться. Помітніші зміни відбудуться в задній частині цього автомобіля.

Крім того, серйозні зміни відбудуться у салоні. З'явиться нове обладнання та сучасні технології.

Шпигуни вперше показали BMW X2 нового покоління

За чутками, BMW X2 другого покоління збудовано на платформі FAAR. Це означає, що новий X2 отримає три- і чотирициліндрові бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом. Покупцям також запропонують версію M35i, у якого потужність двигуна складе близько 300 к.с.

Коли BMW почне продавати BMW X2 нового покоління? За неофіційною інформацією, продаж цієї новинки розпочнеться наприкінці 2023 року. Ціни, звісно, ще не відомі.

Шпигуни вперше показали BMW X2 нового покоління

Нагадаємо, раніше стало відомо, що BMW 8 Series матиме нове покоління, але тільки Gran Coupe.


Максимов Віталій, Тудей





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