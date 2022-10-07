В Україні вперше зареєстрували 478 378 автомобілів

В Україні за перші 9 місяців 2022 року сервісні центри МВС зареєстрували вперше 478 378 автомобілів. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

В Україні вперше зареєстрували 478 378 автомобілів

За перші 9 місяців 2022 року сервісні центри МВС зареєстрували 1 317 745 транспортних засобів. Також було зареєстровано понад 78 000 нових автомобілів.

Крім того, за звітний період було перереєстровано майже 15 500 автомобілів, оскільки на них встановили газоболонне обладнання.

З січня по вересень 2022 року в Україні видали 259 315 посвідчень водія вперше. Було також обмінено та відновлено понад 550 000 посвідчень водія.

В Україні вперше зареєстрували 478 378 автомобілів

До речі, нещодавно в українських автомобілістів знову з'явилася можливість обміняти посвідчення водія через Електронний кабінет водія. Термін надання цієї послуги – до 10 днів. Забрати новий документ можна у будь-якому сервісному центрі МВС, у будь-якому відділенні Укрпошти або отримати кур'єром вдома. Раніше цю послугу було скасовано з міркувань безпеки після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у мобільному додатку Дії з'явилися нові послуги для водіїв.


Максимов Віталій, Тудей





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