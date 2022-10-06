Стартували продажі оновленого Toyota Highlander

Компанія Toyota почала продавати оновлений кросовер Toyota Highlander 2023 модельного року. У базовій комплектації він коштує 36 420 доларів.

Новий Toyota Highlander дебютував ще у травні 2022 року. Але тоді не була відома його вартість. Тепер компанія Toyota оголосила ціни на цю новинку.

Highlander у комплектаціях Limited та Platinum оснащується інформаційно-розважальною системою з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм. У стандартній комплектації дисплей 8-дюймовий. У комплектаціях Limited та Platinum також є багато іншого нового обладнання.

Але найцікавіше те, що Highlander тепер оснащується новим 2,4 л бензиновим двигуном із турбонаддувом. Його потужність складає 265 к.с. і 310 Нм крутного моменту. Це на 30 к.с. менше, але на кілька десятків крутного моменту більше, ніж у старого 3,5 л мотора V6. У нового 2,4 л двигуна менше рівень викидів шкідливих речовин.

У базовій комплектації є система стоп-старт, яка допомагає заощаджувати паливо у дорожніх пробках та на світлофорах. Крім того, цей кросовер отримав кілька нових варіантів кольору кузова.

Оновлений Toyota Highlander у базовій комплектації коштує 36 420 доларів. Версія з AWD коштує 38 020 доларів.

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