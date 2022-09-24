Опт відреагував на введення акцизів на пальне підвищенням цін

В Україні найближчим часом, можливо, з 1 жовтня 2022 року, знову введуть акциз на автомобільне паливо. За даними консалтингової компанії "А-95", оптовий паливний ринок вже відреагував на це зростанням цін.

Опт відреагував на введення акцизів на пальне підвищенням цін

Зокрема, після того, як народні депутати Верховної Ради у другому читанні проголосували за законопроект, який передбачає введення акцизу на автомобільне паливо, бензин А-95 в опті подорожчав на 2-3 гривні за літр і досяг позначки 38-43 грн/літр, залежно від регіону.

Дизельне паливо за день на оптовому ринку подорожчало на 1-2 гривні за літр – до 42-48 грн/літр, також залежно від регіону.

Опт відреагував на введення акцизів на пальне підвищенням цін

Нагадаємо, акциз на всі види палива для автомобілів скасували у березні 2022 року, щоб наповнити ринок та знизити ціни. Також для цього з 20% до 7% знизили ПДВ на паливо. Вже найближчим часом акциз на пальне знову з'явиться, оскільки президент Володимир Зеленський має підписати відповідний закон. За чутками, на початку 2023 року також підвищать ПДВ на пальне.

Більшість експертів паливного ринку сходяться на тому, що запровадження акцизу на паливо призведе до незначного зростання цін. Очікується, що бензин та ДП подорожчають приблизно на 4-4,5 грн за літр, а автогаз – на 2 грн за літр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Київщині судять місцевого жителя, який організував роботу нелегальних АЗС.


Максимов Віталій, Тудей





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