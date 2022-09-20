У Києві знову почне працювати "соціальне таксі": що відомо

У Києві знову надаватимуть послугу "соціального таксі" для перевезення дітей та осіб з інвалідністю до лікарень, центрів реабілітації та навчальних закладів.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

За більш ніж тиждень цією послугою скористалися 63 дитини та особи з інвалідністю. Тим часом у київському міському центрі реабілітації продовжать вивчати цю проблему: при збільшенні кількості осіб, які потребують послуг соціального таксі, збільшуватиметься і кількість транспортних засобів.

"Соціальне таксі" – це спеціально обладнаний транспорт, призначений для людей з інвалідністю. Особам, які подавали відповідний пакет документів до органів соцзахисту та щодо яких було винесено позитивний висновок, повторно подавати документи не потрібно.


Євген Устименко, Апостроф





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