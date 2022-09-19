У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки

У Києві знову з'явилися "дірочники", як на галузевому жаргоні називають нелегальні автозаправні станції. Про це розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, нелегальна "бочка" знаходиться на Канальній вулиці у Дарницькому районі. Роздавальна колонка стирчить із дірки біля паркану. Водіям там пропонують бензин за ціною 39 гривень за літр, дизельне паливо – за 48 гривень/літр, а автогаз – за 24,60 гривень/літр.

Прямо до колонки у файлі прикріплено ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, яка підписана начальником управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Київ.

Куюн вважає, що на цій незаконно розміщеній заправці продають, швидше за все, бодяжний бензин та інші нафтопродукти невідомого походження та якості. На паливо немає документів, нема касового апарату.

"Дірочників" та інших "підзабірних" автомобільних заправок у Києві особливо багато було у 2014-2016 роках. У 2017 році їхня кількість різко скоротилася. Тепер, як бачимо, вони знову почали повертатися...

Нагадаємо, в Україні з березня 2022 року офіційно не перевіряють якість палива, яке продають мережі АЗС. Очікується, що перевірки якості палива відновлюватимуться після закінчення війни з російськими окупантами.

Раніше Міністерство юстиції розповіло водіям, що робити, якщо під час війни знищили чи пошкодили автомобіль.