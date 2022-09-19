У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки

У Києві знову з'явилися "дірочники", як на галузевому жаргоні називають нелегальні автозаправні станції. Про це розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки

За його словами, нелегальна "бочка" знаходиться на Канальній вулиці у Дарницькому районі. Роздавальна колонка стирчить із дірки біля паркану. Водіям там пропонують бензин за ціною 39 гривень за літр, дизельне паливо – за 48 гривень/літр, а автогаз – за 24,60 гривень/літр.

Прямо до колонки у файлі прикріплено ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, яка підписана начальником управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Київ.

Куюн вважає, що на цій незаконно розміщеній заправці продають, швидше за все, бодяжний бензин та інші нафтопродукти невідомого походження та якості. На паливо немає документів, нема касового апарату.

У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки

"Дірочників" та інших "підзабірних" автомобільних заправок у Києві особливо багато було у 2014-2016 роках. У 2017 році їхня кількість різко скоротилася. Тепер, як бачимо, вони знову почали повертатися...

Нагадаємо, в Україні з березня 2022 року офіційно не перевіряють якість палива, яке продають мережі АЗС. Очікується, що перевірки якості палива відновлюватимуться після закінчення війни з російськими окупантами.

У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки

Раніше Міністерство юстиції розповіло водіям, що робити, якщо під час війни знищили чи пошкодили автомобіль.


Максимов Віталій, Тудей





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