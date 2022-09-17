Українці після початку війни масово відмовляються від їзди на особистому авто: що відомо

Після початку війни, розв'язаної в лютому Російською Федерацією, приблизно 15% українців взагалі перестали їздити на власному автомобілі. Головна причина - різке зростання ціни на паливо.

Про це йдеться у дослідженні проекту YOUкраїна, інформує Апостроф .

Опитування показало, що приблизно 65% автомобілістів стали рідше користуватися особистим транспортом, 15% повністю відмовилися від авто, у 19% респондентів нічого не змінилося, а 12% навіть частіше почали їздити на автомобілі.

Головна причина, через яку українські автомобілісти відмовилися від свого транспорту, – стрімке зростання вартості палива. Це вплинуло на 77% учасників опитування. Серед інших причин - проблеми з купівлею пального (41%), відсутність причин користуватися власним автомобілем (39%). В 1% опитаних жителів нашої країни авто зламалося.