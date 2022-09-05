Названо б/в авто, які українці найчастіше купують у Німеччині

За даними Інституту досліджень авторинку, у I півріччі 2022 року в Україну з Німеччини ввезли 65 800 б/в автомобілів. Найчастіше на німецькому вторинному ринку українці купували Volkswagen Golf.

У частотності, з січня по червень 2022 року в Україну з Німеччини ввезли 5 877 б/в автомобілів Volkswagen Golf. При цьому їхня середня ціна становила 1 895 доларів.

На другому місці знаходиться Volkswagen Passat - 4 336. У ФРН українці Пасати купують за середньою ціною 2 697 доларів. Третє місце у Skoda Octavia – 2 731. Середня ціна Octavia – 2 265 доларів.

На четвертому місці компактвен Volkswagen Touran (2 570), а на п'ятому - Opel Astra (1 938). Середня вартість Touran становить 2 240 доларів, а Astra - 1 702 долара.

Слід зазначити, що 84,7% вживаних автомобілів, ввезених із ФРН, належали до цінової категорії дешевше 5 000 доларів. 31,1% автомобілів коштували від 1000 до 2000 доларів.

Нагадаємо, з Польщі українці найчастіше ввозять б/в Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Renault Megane та Renault Scenic. При цьому 36,7% вживаних автомобілів коштували 1000-2000 доларів.

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