Honda показала "заряджену" версію Civic: як виглядає гарячий хетчбек

Honda розсекретила технічні характеристики довгоочікуваного Civic Type R 2023, який буде призначений для ринку Північної Америки.

Про це пише профільне видання Carcoops.

За даними журналістів, новий хетчбек Honda Civic Type R 2023 буде оснащений чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом. Повідомляється, що модель стане найпотужнішою в лінійці, яка доступна для покупців у Північній Америці.

Колісна база Civic Type R 2023 буде збільшена 3,5 см, що забезпечить автівці більш плавну їзду і більшу стійкість. Гальмівні супорти були перетворені в двокомпонентні блоки для зменшення безпружинної маси, а охолодження гальм оновили для збільшення терміну експлуатації.

Для базової комплектації будуть доступні 19-дюймові диски зі зробленими на замовлення шинами Michelin Pilot Sport 4S. При старті продажів покупці зможуть вибрати один із п'яти кольорів для своєї моделі: Championship White (ексклюзив для Type R), Rallye Red, Boost Blue, Crystal Black Pearl та Sonic Grey Pearl, інформує Апостроф.

Дев'ятидюймовий інформаційно-розважальний екран оснащений ексклюзивним реєстратором даних Honda LogR, який допомагає відстежувати та записувати параметри продуктивності в режимі реального часу, щоб покращити ваші навички під час руху по закритій трасі. Крім цього, дисплей підтримує бездротовий зв'язок Apple CarPlay та Android Auto.


Богдан Соловйов, Апостроф





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