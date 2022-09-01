Продажі нових авто в серпні впали майже втричі

У серпні український автопарк поповнили 2,9 тис. нових легкових авто, що майже втричі менше, ніж торік. Водночас проти попереднього місяця ринок нових легковиків скоротився на 20%. Про це повідомляє «Укравтопром» у своєму Telegram-каналі.

Продажі нових авто в серпні впали майже втричі
Фото: pixabay.com

Найпопулярніші авто

Найбільший попит мали авто марки Toyota, яких було зареєстровано 750 одиниць. Порівняно з минулим роком, серпнева реалізація нових Toyota в Україні знизилася на 40%. Водночас порівняно з липнем поточного року, попит на авто цієї японської марки зріс на 26%.

Другий результат — у Renault, реєстрація автомобілів якої, щодо серпня минулого року, обвалилася більш ніж у шість разів — до 206. Від липневого результату Renault відстала на 21%.

Вперше до трійки лідерів українського ринку нових авто потрапив німецький бренд BMW — 197 автомобілів. При цьому, порівняно з серпнем минулого року, реєстрація нових BMW зменшилася на 9%. Втім, свій липневий результат марка покращила на 6%.

Найпопулярнішим авто серпня став Toyota RAV-4. Кросовер минулого місяця обрали 339 покупців.

Статистика з початку року

Загалом із січня по серпень 2022 року українці придбали та поставили на облік 24,4 тис. нових легкових авто, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.





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