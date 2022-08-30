Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році

Genesis, Hyundai, та Kia зайняли перші місця з інновацій у 2022 році. Про це свідчить новий індекс американського технологічного досвіду J.D. Power на 2022 рік – US Tech Experience Index (TXI).

Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році

Люксовий бренд Genesis зайняв найвище місце в преміальному сегменті з інновацій, отримавши 643 бали з 1000 балів. Південнокорейський люксовий бренд випередив Cadillac (584) та Mercedes-Benz (539), які посіли 2-е та 3-е місце відповідно.

Перше місце у сегменті масових автомобілів зайняв Hyundai – 534 бали. На другому місці Kia – 495 балів. Третє місце зайняв Buick – 482. Потрібно зазначити, що 482 бали також здобули GMC та Subaru.

Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році

Tesla набрала 681 бал. Це найкращий показник. Але ця компанія не дає J.D. Power дозволу на опитування власників у кількох штатах, тому їй не надають офіційного рейтингу. Така сама ситуація склалася і з Polestar, який також отримав високий неофіційний бал.

Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році

Було опитано понад 84 тисячі власників нових автомобілів 2022 модельного року. Опитування проводилося з лютого до травня 2022 року.

Експерти оцінювали технології у кількох категоріях. Найпроблемнішою технологією у 2022 році виявилося зчитування відбитків пальців.

Названо автомобілі, найкращі за інноваціями у 2022 році

Нагадаємо, раніше експерти назвали найнадійніші автомобільні бренди у 2022 році.


Максимов Віталій, Тудей





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